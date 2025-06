So will das Land Kärnten den Freiwilligen helfen

„Müssen Fokus auf Jugend legen“

Gitschthaler, der sich ja eigentlich bereits in die Pension verabschiedet hatte, will seine Erfahrung in seine neue Funktion einbringen: „Ich bin ein leidenschaftlicher Kärntner und will der Gesellschaft etwas zurückgeben!“ Einen Fokus will er auf den Nachwuchs legen: „Wir müssen der Jugend zeigen, welche Vorteile es hat, sich zu engagieren.“ Damit sind nicht nur die neu eingeführten Benefits in Form von Rabatten und anderen Aktionen, sondern auch die Lebenserfahrung, die man in einem Ehrenamt sammeln kann.