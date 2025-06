Todesopfer im Wald: Baum erschlug Arbeiter

Baum fiel auf Mann

Plötzich entwurzelte ein Baum, an dem die Seilwinde befestigt war. Er fiel um, brach aber unerwartet etwa vier Meter vom Wurzelstamm entfernt ab: „Der obere abgebrochene Teil des Baumes traf den 42-Jährigen im Bereich des Oberkörpers“, so die Polizei. Die Kollegen riefen zwar sofort die Rettungskräfte, die mit dem Rettungshubschrauber RK1 rasch am Unfallort eintrafen, aber trotzdem nur noch den Tod des Arbeiters feststellen konnten. Die Todesursache war ein Polytrauma.