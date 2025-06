Frontalcrash: Motorradfahrer kracht in Lkw

Ein 68-Jähriger war mit seinem Motorrad am Donnerstag in der Früh auf der Wörthersee-Süduferstraße unterwegs. Plötzlich kam er aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve bei der Gemeinde Maria Wörth auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw, der in Richtung Reifnitz am Wörthersee unterwegs war. Der Fahrer handelte geistesgegenwärtig als er das Motorrad sah und versuchte rechts in die Böschung auszuweichen – vergeblich. Der 68-Jährige wurde bei der Kollision von seinem Fahrzeug geschleudert und prallte in der Mitte der Fahrbahn auf.