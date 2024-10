„Marcel hat es schwer gegen das Eisschnelllaufen“

Maarten Meiners, der bei Marcels erstem öffentlichen Auftritt als Oranje-Athlet am 24. Juli in der SnowWorld Zoetermeer als Moderator dabei war, hält fest: „Die mediale Berichterstattung ist in dieser Woche bisher nicht wirklich groß gewesen. Es wird auch keine orangene Fan-Invasion wie bei Formel 1-Superstar Max Verstappen in Spielberg geben, weil sein Start lange unsicher war. Generell wird es Marcel im Winter schwer gegen das Eisschnelllaufen haben. Das hat bei uns einfach einen riesigen Stellenwert.“