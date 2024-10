190 Forderungen an neue steirische Landesregierung

„Entscheidender Wendepunkt“

IV-Boss Kurt Maier will jedenfalls aufrütteln, „Lösungen aufzeigen und wieder Optimismus reinbringen“. „Wir stehen an einem entscheidenden Wendepunkt und ohne einen Kurswechsel droht eine lange Phase der Stagnation.“ Ähnlich sieht es sein WKO-Pendant Josef Herk: „Die historisch erhärtete Krisenfestigkeit und Krisenlösungskompetenz auf wirtschaftlicher und politischer Ebene ist eine durch und durch steirische Eigenschaft, die es wiederzuentdecken gilt, wenn wir den Standort Steiermark erfolgreich in die kommende Dekade bringen wollen.“ Bleibt nur abzuwarten, was davon bei der neuen Landesregierung ankommt.