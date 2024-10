Tote Frau lag in brennender Wohnung in Simmering

Gasgeruch in einem Wohnhaus – diese Meldung erreichte die Berufsfeuerwehr Wien in der Nacht auf Mittwoch gegen 1:15 Uhr früh. Ein Anwohner in der Strindberggasse beobachtete die spektakulären Szenen und wie in weiterer Folge sieben Autos der Florianis mit 30 Mann sowie weitere Einsatzfahrzeuge ausrückten. Laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler wurden insgesamt 19 Wohnungen kontrolliert, bei Messungen stellte man einen erhöhten Kohlenmonoxidwert fest.