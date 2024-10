Österreichs Bergwelt: Unser aller Stolz!

Die Gletscher in Österreich schmelzen etwa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt, was massive Auswirkungen auf unsere Trinkwasserversorgung hat und das Ökosystem der Alpen dramatisch verändert. „Unsere Berge brauchen eine klimapolitische und gesellschaftspolitische Veränderung, damit kommende Generationen genauso stolz auf unsere Berge sein können, wie wir es heute sind“, so Fritz Macher zur „Bergkrone“.

Berg Heil.