Autobahn war an zwei Stellen für Stunden gesperrt

Gleich zwei Unfälle im Baustellenbereich ereigneten sich am Dienstagabend: Auf der A1 geriet in Thalgau ein Kleintransporter wegen eines Überholmanövers eines anderen Autofahrers ins Schleudern. Bei Flachau prallte auf der A10 ein bosnischer Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in die Betonwand.