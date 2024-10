830.000 Euro: Finanzreferent belastet Strache

Unter dem einstigen Finanzreferenten Johann Herzog aber sicherte sich Strache 2014 als Privatperson das Kapital mit Ende der Laufzeit zu. Heißt: Die Summe sollte nicht an die FPÖ ausbezahlt werden, sondern an Strache selbst. „Strache unterzeichnete das Schreiben in seiner Funktion als Obmann der FPÖ und war gleichzeitig Begünstigter dieser Vereinbarung“, so der Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft.