Der Denkmal-Krimi um das Weiße Rössl geht weiter

Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht

Der Denkmalstreit wird jetzt in der nächsten Instanz ausgetragen. Das Bundesverwaltungsgericht ist am Zug. An dieses hat sich Rössl-Besitzer Andreas Vogelsberger mit einer Beschwerde gewandt, weil das Denkmalamt den Schutzstatus fürs Weiße Rössl nicht aufhebt. Doch genau das möchte der Besitzer: er sieht mit Verweis auf Prüfungen das Gebäude zu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der finanzielle Aufwand für eine Sanierung sei zu groß. „Mit wirtschaftlichen Mitteln nicht mehr sanierbar“, heißt es wörtlich in einer Passage der Beschwerde, die der „Tiroler Krone“ vorliegt.