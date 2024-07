Weißes Rössl: Herber Rückschlag für Denkmalamt

Vorschreibung so nicht möglich

Nach langem und erfolglosem Hin und Her mit dem Eigentümer wollte man mit einer Vorschreibung die Abdeckung endlich erwirken. Dagegen hat der Eigentümer jedoch Rechtsmittel eingelegt. Das Landesverwaltungsgericht in Innsbruck war nun am Zug und erteilte dem Bundesdenkmalamt eine Absage. „Nach der derzeitigen Rechtslage können – so das Landesverwaltungsgericht – nur Sicherungsmaßnahmen aufgetragen werden, die keine oder nur geringe Kosten verursachen“, heißt es beim BDA auf Anfrage der „Krone“.