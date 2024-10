Meloni geht gegen Migranten-Urteil vor

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hält trotz einer Niederlage vor Gericht an ihren Plänen fest, Mittelmeerflüchtlinge außerhalb der EU unterzubringen. Die Regierung in Rom hat nun Beschwerde gegen das Urteil, welches die Rückholung von zwölf Migranten aus der italienischen Abschiebehaftanstalt in Albanien verlangt, beim Obersten Gerichtshof eingereicht.