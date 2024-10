Das Problem an Giorgia Melonis Albanien-Projekt

Nun sind also die beiden von der italienischen Regierung geplanten und finanzierten Container-Camps für illegale Boots-Flüchtlinge in Albanien in Betrieb genommen worden. Solche Lager außer Landes zu errichten, war ein wichtiges Wahlversprechen der postfaschistischen Ministerpräsidentin Meloni. Und der albanische Autokrat Edi Rama hat dies mehr oder weniger im Alleingang auch ermöglicht.