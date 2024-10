Spitalstreit: Standortgarantie für Akutversorgung

Dass Ulrike Königsberger-Ludwig beim Drei-Parteien-Gespräch am Dienstag fehlte, darf man nicht überbewerten – muss die Gesundheitslandesrätin doch krankheitsbedingt das Bett hüten. Dennoch fiel der Name der SPÖ-Politikerin ungewohnt häufig, wurde von ihren schwarz-blauen Kollegen der Landesregierung lobend erwähnt. Mit ihr sei die Zusammenarbeit konstruktiv, sagte ÖVP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Nicht so mit dem roten Vorsitzenden Sven Hergovich, dem er „Skandalisierung aus parteipolitischen Kalkül“ vorwarf. Schleritzko: „Mit den Sorgen und Ängsten der Niederösterreicher darf man nicht spielen!“