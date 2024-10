Spitälerstreit: „Geheimpläne jetzt offenlegen!“

„Niederösterreicher wollen mehr Transparenz“

Es ist vor allem die Geheimniskrämerei rund um das Strategiepapier, das erst durch die „Krone“ an die Öffentlichkeit gelangte, die den SPÖ-Vorsitzenden so aufregt. Hergovich spricht von Reaktionen aus allen vier Landesvierteln, wenn er sagt: „Überall wünschen sich die Menschen nun mehr Transparenz!“ Und er sieht auch einen internen Zwist innerhalb der Volkspartei brodeln: „Unanständig finde ich die jetzige Behauptung, dass das Geheimpapier schon in einer Zeit entstanden sein soll, als Landesrat Stephan Pernkopf im Gesundheitsbereich zuständig war“, so Hergovich. Und an die Adresse der Landeshauptfrau: „Für die eigenen Geheimpapiere muss man selbst Verantwortung übernehmen und kann sie nicht an andere abschieben. Auch das ist Fairness.“