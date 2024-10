„Geheimplan“: Städte wollen ihre Spitäler erhalten

In den betroffenen Städten ändert das freilich nichts am Ärger über die avisierten Schließungen. Vor allem die SPÖ bringt sich jetzt in Stellung: „Skandalös“ ist der Gesundheitspakt, den die schwarz-blaue Landesregierung wohl aus parteitaktischen Gründen erst nach den Gemeinderatswahlen präsentieren wollte, für den Wiener Neustädter Vizebürgermeister Rainer Spenger: Weil der Neubau des Spitals in der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs aus Umweltbedenken zuletzt ins Stocken geraten ist, fürchtet er gar um den Standort. „Wir verlangen eine Garantie, dass unser Krankenhaus auch in Zukunft erhalten bleibt“, so der Sozialdemokrat.