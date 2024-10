Diesen Kliniken und Stationen droht die Schließung

Geschlossene Spitäler und Geburtenstationen in großen Städten. Längere Fahrtwege in Kliniken am Land, weniger Akutversorgung im flächenmäßig größten Bundesland und zudem politisch vorprogrammierter Aufruhr, kurz vor den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Ein erstes Geheimkonzept, wie die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich bald neu geregelt werden soll, birgt große Brisanz und wurde der „Krone“ zugespielt. Aber der Reihe nach: