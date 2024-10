Schießplatzgäste helfen gezielt Hochwasser-Opfern

Die Freude über den Besucherrekord war Chef Johann Kohzina anzumerken: Fast alle Mitglieder des Mistelbacher Schussvereins waren für die gute Sache an den Stationen aktiv, dementsprechend füllte sich die Spendenkasse: Auch wenn so manche (Ehren-)Gäste kaum noch ein großkalibriges Gewehr in der Hand gehabt hatten, geschweige denn abgefeuert haben: der gezielte Schuss zählte für’s Werk.