Gold bricht gerade einen Rekord nach dem anderen

Bei Bloomberg TV habe ich im Jahr 2003 bei 350 US-Dollar geraten, Gold zu kaufen und einen Wert von zumindest 2000 US-Dollar pro Unze prognostiziert. Wer damals 10.000 Euro in Gold angelegt hat, kann sich jetzt über einen Wert von über 75.000 Euro freuen. In der „Krone“ habe ich an dieser Stelle am 3. September 2020 zum Kauf von Gold geraten. Wer diesen Rat beherzigt hat, darf sich jetzt über eine Wertsteigerung von 53,8 Prozent freuen.