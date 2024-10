„Nur Kaffeesudlesen“: Sölden will Startort bleiben

Saisonbeginn in Südamerika?

Noch unausgegoren ist die Idee, die Weltcup-Saison noch früher, nämlich im Spätsommer, aber auf der südlichen Hemisphäre zu beginnen. Auch diese Möglichkeit wurde mit dem Klima-Gedanken im Hinterkopf ins Spiel gebracht, da sich 90 Prozent der Athletinnen und Athleten ohnehin um die Zeit zwecks Training entweder in Südamerika oder in Neuseeland aufhalten. Das könnte man gleich für Rennen nutzen, so das Kalkül, und dafür später in der Saison Reisen streichen.