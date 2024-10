Braathen: „Will in diesem Sport etwas bewirken“

Gleichsam sei die Sportkultur in Brasilien brutal. „In Brasilien geht es nur ums Gewinnen. Alles oder nichts.“ Gebe es aber einen Star, dann werde dieser frenetisch bejubelt. Sein Ziel ist demnach klar. „Ich will wieder ganz oben sein“, sagte Braathen. „Ich würde nicht zurückkehren ohne die Absicht, wieder der Beste zu sein.“ Sein Wirken sieht das neue Sölden-Testimonial aber nun viel breiter. „Ich bin hier, um Menschen dazu zu inspirieren, sich das zu trauen, was sie am meisten glücklich macht.“ In seinem Fall sei das Skifahren, habe er gemerkt. „Um etwas zu bewirken, musst du aber der Beste sein, man muss außergewöhnlich sein. Gewinnen ist außergewöhnlich.“