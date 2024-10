„Ich habe ja nur ein Auto und keinen Hubschrauber“

Massive Anschuldigungen

Begonnen hätten die Probleme, weil er die Mutter seines kleinen Buben vor einem Jahr betrogen hat, wie er am Landesgericht Eisenstadt eingesteht. Er musste ausziehen und dürfte mit dieser Entscheidung nicht so recht einverstanden gewesen sein. Denn, so gibt die 26-jährige Ex zu Protokoll: Er habe sie mit Telefonaten und Textnachrichten bombardiert; habe ihr nachgestellt; habe sie am Arbeitsplatz und daheim aufgesucht; habe sie in der Öffentlichkeit unflätig beschimpft; habe mit den Scheinwerfern des Autos in ihr Schlafzimmer geleuchtet; habe ihrem neuen Freund, den er „kleiner Affe“ nannte, Prügel angedroht. „Ich habe Angst und fürchte mich“, sagt die Frau, die es sich nicht leisten kann, das beschauliche Eisenstadt zu verlassen. „Ich habe hier meinen Job.“