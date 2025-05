Wie geht es in Forchtenstein nach „Nein“ weiter?

Kritik an ÖVP und FLF

Gleichzeitig schießt Hoffmann gegen ÖVP und FLF: Diese hätten im Vorfeld – bewusst oder nicht – Fehlinformationen verbreitet, ein „Luftschloss“ gezeichnet. Ein anderer Standort als jener am Supermarkt-Areal sei nie zur Auswahl gestanden. Ihnen sei es nur ums Verhindern gegangen. „Schwarz und Blau haben in Kauf genommen, dass Forchtenstein durch die Finger schaut. Sie waren nur aus Parteipolitik dagegen“, so Hoffmann. Er bezweifelt, dass die Pläne von ÖVP und FLF – ein Ärztezentrum, ein Dorfwirtshaus sowie einen Veranstaltungssaal – realisierbar bzw. finanzierbar sind.