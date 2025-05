Die Erdbeeren haben endlich wieder Hochsaison

Wie man weiß, was man isst

Was Berlakovich am Herzen liegt: „Beim Kauf gilt es, auf die Herkunft zu achten oder direkt beim Erdbeerbauern aus der Region die Früchte zu beziehen. Dann weiß man auch, was man isst.“ Heuer wird der Kilopreis, wie in den vergangenen drei Jahren, zwischen 12 und 13 Euro liegen.