Bortolotti holt sich in Hockenheim die Krone

Souverän verteidigt

Bortolotti war zwei Punkte hinter Samstagssieger Van der Linde liegend in den Sonntag gegangen, eroberte schon in der Quali die Topposition zurück und verteidigte diese schließlich souverän. Nicht nur für den Sohn der bekannten Wiener Eissalon-Dynastie, der sich 2023 noch mit Platz zwei zufriedengeben hatte müssen, war es eine Premiere. Auch Lamborghini durfte erstmals in der DTM über den Titel jubeln. Er bleibt damit in gewisser Weise in Österreich, 2023 hatte sich der Linzer Thomas Preining die Trophäe geschnappt. In diesem Jahr wurde Porsche-Pilot Preining Gesamt-Fünfter.