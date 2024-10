Rasant! Klagenfurt-Ass knackt die Millionen-Marke

Mit 16 Jahren im Unterhaus debütiert

Interessant: Szerencsi durchlief nie eine Akademie, kämpfte sich über den Wiener Sportclub in den Profifußball. „Mit 16 Jahren hab ich im Wiener Unterhaus debütiert, mit 17 in der Regionalliga – es hat mir körperlich geholfen, so früh im Männer-Kick zu sein“, so Szerencsi, der sich auch heute durchsetzen will.