Feyenoord-Talent könnte bei Austria unterzeichnen

Austria Klagenfurts Team dinierte am Mittwoch-Abend auf Einladung der Gesellschafter piekfein im Restaurant Seensucht am Wörthersee. Mit dabei war da auch Defensivkämpfer Kosmas Gkezos – allerdings lädiert. Der Grieche zog sich im Training eine Muskelverletzung zu – am Donnerstag gibt’s beim MRT-Termin in Friesach die genaue Diagnose.