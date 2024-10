Ermittlungen im Todesfall von Christa P. beendet

In der Causa rund um eine in Linz-Ebelsberg verscharrte Köchin sind nun die Erhebungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeschlossen worden. Ein 43-Jähriger, der nach dem Verschwinden der Frau im Oktober 2023 ins Visier der Ermittler geraten war, dürfte auch am Tod der 53-Jährigen mitverantwortlich gewesen sein.