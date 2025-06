Burka-Verbot wurde im Vorjahr 64 Mal exekutiert

Insgesamt 64 Verstöße gegen das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz, das so genannte Burka-Verbot im öffentlichen Raum; 23 Fälle, bei denen es um die Mitgliedschaft bei einer terroristischen Vereinigung geht, wie zum Beispiel dem IS; 16 Fälle von Verstoß gegen das Symbole-Gesetz – in der Öffentlichkeit gezeigte IS- oder Al-Qaida-Flaggen, Zeichen der Muslimbruderschaft, der PKK, Hamas oder Hisbollah sowie acht Fälle von Verhetzung: So sieht die detaillierte Auflistung des Auslandsextremismus in Oberösterreich aus, die Landespolizeidirektor Andreas Pilsl am Donnerstag bei der Tagung des Landessicherheitsrates im Landhaus präsentierte – wir berichteten.