Um 19 Millionen Euro: Transportspezialist zog um

Fläche verdreifacht

Als Ein-Personen-Unternehmen hat Jochum Bierma 1989 begonnen, 46 Jahre später ist die Firma auf 70 Mitarbeiter in Lichtenberg gewachsen. „Wir haben ständig neue Produkte in Entwicklung, daher benötigen wir auch mehr Raum“, erklärte er am Freitag im Rahmen der offiziellen Eröffnung des neuen Firmengebäudes. 19 Millionen Euro hat man investiert. „Mit dem Neubau verdreifachen wir unsere Fläche und können weiterwachsen“, so der Gründer.