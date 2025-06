Radler fanden am Donauweg schwer verletzten Mann

Ein 85-jähriger Radfahrer aus Deutschland fuhr am Samstag gegen 10.15 Uhr entlang des Donauradweges in Haibach. Im Bereich Kobling stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Ursache für den Sturz ist derzeit noch nicht geklärt.



Nachkommende Radfahrer halfen ihm

Weitere Radfahrer fanden den verletzten Mann und setzten die Rettungskette in Gang. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung und Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert.