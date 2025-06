Verirrte Wanderinnen mit Heli vom Berg geflogen

Zwei Wanderinnen aus der Slowakei und tschechischen Republik (32) unternahmen am Freitag eine Wanderung auf den Brunnkogel in Ebensee. Gegen 14 Uhr erreichten sie den Gipel und stiegen nach einer kurzen Rast über den Franz Scheckenberger Steig in Richtung Taferlklause ab.