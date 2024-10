Schock: Nächster LIVA-Geschäftsführer freigestellt

Gespräche werden geführt

„Am Freitag sind neue Information in der Causa Luger-Kerschbaum an den Aufsichtsratsvorsitzenden Meinhard Lukas aufgetaucht“, bestätigt Prammer im Gespräch mit der „Krone“. Dieser werde nun, in Abstimmung mit ihm, der Sache nachgehen. Auch ein Gespräch mit dem Rechtsanwalt der LIVA habe bereits stattgefunden.