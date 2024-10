Investor vertreibt Flatz aus Münchner Himmel

Doch damit dürfte wohl schon bald Schluss sein, denn es kam alles anders als vereinbart. Die Immobilie in Obersendling wurde an die „Empira Group“ verkauft. An Kunst und dem riesigen Skulpturengarten auf der Dachterrasse des Objekts scheint dem russischen Großinvestor mit Sitz im schweizerischen Zug wenig zu liegen. Auf dem Areal sollen drei neue Gebäude samt Tiefgarage entstehend, ein entsprechender Antrag liegt der Münchner Baubehörde bereits vor.