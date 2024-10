SeneCura blitzt mit Beschwerde bei Presserat ab

In den Artikeln wurde über schwerwiegende Vorwürfe gegen die SeneCura Gruppe berichtet. Dabei ging es vor allem um einen Patienten, der in einem Pflegeheim für Seniorinnen und Senioren in Hard in Vorarlberg verstorben ist. Seine Angehörigen behaupteten, dass er nicht ausreichend Nahrung bekommen hätte und seine Wunden nicht versorgt worden wären.