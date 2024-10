Annäherung ausgeschlossen | Jubeltag

Annäherung ausgeschlossen. Türkis und Rot werden einander grüner… Während Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer beim EU-Gipfel in Brüssel mit den europäischen Staats- und Regierungschefs konferiert, flüstert man in Wien, dass sich der türkise Wahlzweite und der rote Wahldritte, also Andreas Babler, in den letzten Tagen nähergekommen sein sollen. Bei den bisherigen Kontakten seit der Wahl seien von Babler keine „rote Linien“ gezogen oder Koalitionsbedingungen wie Reichen- oder Erbschaftssteuern eingemahnt worden. Es sei ein konstruktives Gespräch gewesen wird erzählt, in dem Babler auch auf das Lieblings-Wirtschaftsthema der ÖVP einstieg – die Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Das für Donnerstag geplante Gespräch zwischen Babler und FPÖ-Wahlgewinner Herbert Kickl wurde übrigens auf heute verschoben – weil der Blaue krankheitsbedingt ausfiel. Heute soll der Termin nachgeholt werden. Annäherungen sind da so gut wie ausgeschlossen.