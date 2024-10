Geschäftsführer Peschek verlängert bei BW Linz

Der ursprüngliche Vertrag mit dem seit Februar 2023 in dieser Rolle beim nunmehrigen Bundesligisten arbeitenden Wiener wäre mit Ende der laufenden Saison ausgelaufen. Unter Peschek gelang Blau-Weiß der Sprung ins Fußball-Oberhaus, dazu zogen die Oberösterreicher in ihr neues Stadion um. Aktuell liegt der Verein in der Tabelle auf dem dritten Platz.