Volksschule Ligist: Warum Lernen gelernt sein muss

Es ist 9.45 Uhr an einem nebeligen Donnerstagvormittag, und Roswitha Hafen steht im Klassenzimmer der 4A-Klasse der Volksschule Ligist. „Was haben wir das letzte Mal gemacht?“, fragt sie in die Runde. Ein Bursche in der ersten Reihe hebt eifrig seine Hand: „Über das Hören, Schauen und Bewegen gelernt.“ Das Ziel des Workshops „Lernen lernen“: Schulkindern einen positiven Zugang zum Lernen zu zeigen, indem sie selbst herausfinden, was ihnen dabei hilft.