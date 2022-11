Die tägliche Turnstunde in der Volksschule Wildon

Kinder müssen das Werfen lernen

Was Szarka mit den Kindern macht? „Ich halte mich im Prinzip an das, was im Lehrplan vorgesehen ist.“ Sprich: Kräftigung, Koordination, Laufübungen, Turn- und Leichtathletik-Elemente oder Ballspiele stehen am Programm. Wobei: Das, was für Kinder vor Jahrzehnten ganz normal war, ist für viele heute eine große Herausforderung. „Es fehlt oft die Wahrnehmung des eigenen Körpers, auch den natürlichen Bewegungsdrang haben viele nicht mehr. Wenn du Kindern eine Sprungschnur in die Hand gibst, wissen viele gar nicht, was sie damit machen sollen“, sagt die sehr engagierte Direktorin.