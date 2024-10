City zog den Hut: „Sie sind um ihr Leben gelaufen“

Es war das bisher beste Europacup-Spiel eines österreichischen Frauen-Teams in der Geschichte. Der SKN St. Pölten lieferte am Mittwochabend in Wien vor leider nur 3.116 Fans in der Wiener Generali Arena einen denkwürdigen Kampf. Die unglückliche 2:3-Heimniederlage gegen Englands Vizemeister Manchester City zeigte aber: Österreichs Frauen-Serienmeister ist im Konzert der Großen angekommen! Die City-Homepage titelte gar: „City edge five-goal-thriller to better St. Pölten in Vienna“.