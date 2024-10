395 € Besitzstörung, weil Tochter aus Auto stieg

Ist die Höhe der Forderung gerechtfertigt?

Auch in vielen anderen Fällen, ist die Forderung in Höhe von 395 Euro nach Meinung der AK nicht gerechtfertigt, besonders dann nicht, wenn die betroffenen Konsumenten eine Unterlassungserklärung abgeben und bereit sind, einen Vergleich vor Gericht abzuschließen. In diesem Fall fällt nämlich nach Ansicht der AK die Wiederholungsgefahr einer neuerlichen Störung weg, sodass eine Klage auf Besitzstörung erfolglos wäre.