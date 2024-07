Ausbau um 100 Millionen Euro bringt 300 neue Jobs

Am Dienstag legte das mittlerweile von Henry Puhl geführte Technologieunternehmen die Ausbaupläne im Detail offen: Bis zu 100 Millionen Euro werden in Marchtrenk investiert! Bis Sommer 2026 entstehen so eine 20.000 Quadratmeter große Produktionshalle und auch ein hochautomatisiertes Lagersystem.