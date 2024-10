Neuer Lenzing-Chef setzt die Segel gegen den Wind

Auf einer Messe in Shanghai traf er sich mit Kunden, besuchte die Unternehmensstandorte in Thailand und China und übernahm in Mailandauch einen Preis für ein Nachhaltigkeitsprojekt, bei dem aus biologisch abbaubaren Vliesstoffen, die zum Schutz von Gletschern verwendet werden, danach Mode hergestellt wird: Rohit Aggarwal.