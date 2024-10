Sohn in Nachruf: „Papa ist jetzt Gottes Problem!“

Vater sollte „nicht in Vergessenheit geraten“

Der „Washington Post“ verriet Charles, welche Gefühle er wirklich für seinen Vater gehegt hatte: „Als meine von allen so geschätzte Mutter Anfang des Jahres gestorben ist, ist mein Vater zunehmend in Vergessenheit geraten.“ Umso glücklicher ist er jetzt, dass sein Nachruf in ganz Amerika die Runde macht: „Aus meinem Flüstern ist ein Ruf in den Wind geworden. Dad war nicht perfekt – doch er hat diese Art von Erinnerung im großen Stil verdient.“