Der eigene Naturgarten als ideales Igel-Zuhause

Was diese Wildtiere tatsächlich fressen

Da jetzt die Zeit gekommen ist, diesen stacheligen Artgenossen ein gutes Winterquartier zu schaffen, möchte ich in dem heutigen Beitrag auch ein wenig mit „Irrtümern“ aufräumen. Entgegen vieler Publikationen mögen Igel keine Nacktschnecken, am ehesten noch „Häuslschnecken“. Sie vertilgen diese nur mangels Alternativen – und – sie sollten es eigentlich nicht tun. Schnecken sind parasitär, und diese Parasiten übertragen sich auf die Igel, was zu einem tödlichen Teufelskreis werden kann. Gesunde Igel kommen auch damit zurecht und fressen instinktiv Kräuter wie Oregano, die natürliche Abwehrstoffe enthalten. Die putzigen Wildtiere ernähren sich hauptsächlich von Laufkäfern, Würmern, Insekten und Kleinlebewesen. In Äpfel beißen sie nur, um einen Wurm herauszuziehen.