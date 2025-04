„Gratulationen meiner Kinder freuen mich sehr“

Ja, eine Entwicklung ist uns denke ich gelungen, wir haben viele gute Dinge erreicht: die direkte Play-off-Quali – mit Heimrecht; die Maximalanzahl an Heimspielen in Viertel- und Halbfinale. Es ist wichtig, dass Eishockey in Linz und OÖ wieder in Mode ist und wir nicht nur Fans sondern auch Kinder für den Sport gewinnen konnten!