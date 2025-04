„Ein sektorales Scooter-Verbot wäre möglich“

„Rechtliche Möglichkeiten nicht ausgeschöpft“

Zumindest in diesem Punkt stimmt Verkehrsreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart, dem Blauen zu: „Ja, der Bund muss endlich einen Scooter-Paragrafen in der Straßenverkehrsordnung verankern, damit Städte endlich eine stärkere Handhabe haben.“ Was er Raml allerdings vorwirft, ist, dass dieser laut ihm die rechtlichen Möglichkeiten bisher nicht ausgeschöpft habe. Hajart: „Ich trete dafür ein, dass in den Stadtteilen mit den größten Problemen sektorale Scooter-Verbote verhängt werden.“