Großer Andrang um gewidmete Medizin-Studienplätze

Hausärzte dringend benötigt

Eitel Wonne ist deswegen aber auch für die ÖVP-Politikerin nicht alles: „Die Möglichkeiten, die wir in der Umsetzung haben, sind noch nicht treffsicher“, ortet sie „Adaptierungsbedarf“ – und zwar nicht nur bei der Maßnahme der gewidmeten Studienplätze. Um künftig genügend Ärzte rekrutieren zu können, müsse vor allem die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ein „positives Zielbild dieses schönen Berufes zeichnen“. Am dringendsten gebraucht werden Allgemeinmediziner. Laut OÖGK sind in Oberösterreich derzeit 39 Hausarztstellen unbesetzt, im Schnitt also mehr als zwei pro Bezirk.