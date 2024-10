Standort für Notarztheli: Posse in nächster Runde

Unterschiedliche Privatmeinungen

„Es schwirren zu viele Privatmeinungen in der Causa herum“, bestätigte Wagner im Vorfeld der Verbandssitzung von Mittwochabend. „Wir wollen in der Sitzung alles auf den Tisch bringen.“ Man sei dabei, eine Lösung zu finden, an der alle arbeiten müssten. „Es ist positiv, dass mit dem RK-2 alles funktioniert, denn wir brauchen einen Notarzthubschrauber im Bezirk“, bekräftige Wagner.