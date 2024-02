Posse um Standort von Notarztheli geht weiter

Keine schriftliche Bestätigung

Jank hat in einem Mail an Verbandsobmann Wagner – aus Gründen der Rechtssicherheit – um eine schriftliche Bestätigung ersucht. Wieder kam keine Antwort zurück. Schließlich schrieb er am 27. September 2023 neuerlich einen Brief an Wagner. Darin teilte er ihm fünf alternative Standorte für den RK-2 mit und bat um schriftliche Bestätigung für das Aus in Ehenbichl. Antwort? Fehlanzeige!